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В Калужской области за неделю подорожали огурцы, овощные консервы, вода и свекла

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.02.2022 16:19 5 483
В Калужской области за неделю подорожали огурцы, овощные консервы, вода и свекла

В Калужской области за неделю, с 17 по 24 февраля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом сообщили в пятницу в правительстве региона по итогам заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Овощные консервы для детского питания подорожали на 3%, огурцы и питьевая вода – на 2%, свекла – на 1%.

Уменьшились цены на мясные консервы - на 1,3%, мороженную рыбу – на 1%, рыбные консервы – на 3,7%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.02.2022 16:19 5 483
Тэги: общество цены статистика
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