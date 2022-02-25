Шапша и Денисов выразили соболезнования в связи со смертью Валерия Продувнова

Как мы уже рассказывали, в Калуге в возрасте 65 лет скончался известный журналист, фотограф и краевед Валерий ПРОДУВНОВ. В нашу редакцию поступили соболезнования от имени областных и городских властей.

Владислав Шапша:

- Губернатор и Правительство Калужской области выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам калужского фотографа, журналиста и краеведа Валерия Евгеньевича Продувнова в связи с его безвременной кончиной.

Ушел из жизни замечательный человек, опытный профессионал, настоящий патриот своей малой родины, неравнодушный энтузиаст и пытливый исследователь.

Светлая память о Валерии Евгеньевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Дмитрий Денисов:

- Невосполнимая утрата... Сегодня Калуга потеряла увлечённого краеведа и фотографа, который умел подмечать самые тонкие детали, – Валерия Евгеньевича Продувнова.

Валерий Евгеньевич всегда был в гуще городских событий. С момента основания и на протяжении долгих лет он работал в газете «Калужская неделя».

Казалось, что он знает о Калуге всё. Его колонку «Колесо истории» калужане ждали и читали с большим удовольствием. Многие из них знали краеведа лично, как и его знаменитый велосипед, на котором Валерий Евгеньевич колесил по городу в любую погоду.

«Краевед на велосипеде. Зато кондиционер всегда в салоне», – шутил он. Нам будет очень не хватать его задора и красочных кадров.

От лица всех калужан приношу искренние соболезнования родным и близким Валерия Евгеньевича. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

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