В Калуге строительство нового корпуса детской больницы завершится в 2022 году

В Калуге до конца года завершится строительство восьмиэтажного корпуса детской областной клинической больницы. В пятницу, 25 февраля, объект посетил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Губернатор в сопровождении министра здравоохранения региона Константина Пахоменко, главного врача медицинского учреждения Виктора Михайлова, директора регионального Управления капитального строительства Василия Полежаева, представителей подрядной организации проконтролировал ход строительства детской областной клинической больницы.

Строительство восьмиэтажного корпуса планируется закончить в 2022 году. В настоящее время здесь завершаются отделочные работы: рабочие укладывают линолеум, красят стены, устанавливают розетки, выключатели, монтируют светильники.

На данный момент на объекте работает около 65 человек.

Площадь нового здания составляет 5600 квадратных метров.

- Здесь будут размещены приемное и реанимационное отделения, операционные, оснащенные современным медицинским оборудованием, хирургическое отделение, отделения интенсивной терапии, онкологии, экстренного операционного блока, - подчеркнули в пресс-службе правительства Калужской области.

Владислав Шапша поручил руководству профильного министерства проконтролировать сроки завершения работ, своевременно закупить необходимое оборудование и мебель.

Калужский губернатор отметил, что в регионе необходимо создать все условия для оказания детям качественной медицинской помощи.

Как мы уже рассказывали, строительство нового корпуса в Анненках началось в начале 2021 года.

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