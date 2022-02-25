В пятницу, 25 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил «Агентство развития бизнеса», которое располагается в Доме бизнеса.

Агентство создано в 2018 году. Его цель - создание комфортной бизнес-среды для реализации проектов в нашем регионе. Сотрудники консультируют и обучают предпринимателей.

За прошлый год предпринимателям оказали 2780 консультаций. В среднем клиент получал ответ не более чем за полтора часа.

Как рассказал генеральный директор агентства Стефан ПЕРЕВАЛОВ, через систему обратной связи идет контроль качества оказания услуг. На данный момент средняя оценка составляет 9,41 балла из 10.

- Мы сформулировали нашу миссию – помочь предпринимателям Калужской области, сохраняя и развивая качество услуг и эффективно расходуя денежные средства, - пояснил Перевалов. - Миссия опирается на систему внутренних ценностей. Это наши четыре К – клиент, качество, КПД, команда.

В 2022 году планируется удовлетворить весь запрос бизнеса в консалтинге и услугах, при этом максимально сосредоточить усилия на привлечении клиентов малого и среднего бизнеса, компаниях с выручкой от 120 миллионов рублей, в которых трудятся более 15 человек.

Для развития малого и среднего бизнеса планируется привлечь в регион 1,5 миллиарда рублей государственной поддержки.

- У вас очень молодые дружелюбные лица, вы самая молодая команда. Это тоже очень важно, - прокомментировал Шапша. - Потому что, когда бизнес приходит в регион за поддержкой, многое зависит от того, как его встречают. К вам идти приятно. Очень важно, чтобы у вас была хорошая внутренняя конкуренция, это стимулирует развитие. Показать свое отношение к происходящему, за рамками своих должностных обязанностей, проявить свой подход и свое внимание к окружающей среде тоже очень важно. От того, как вы относитесь к своему делу, зависит насколько успешной и благополучной будет Калужская область. Я желаю вам сделать еще один шаг вперед, поставить каждому самому себе амбициозную цель. Уверяю вас, с вашими энтузиазмом и энергией, вы этих целей добьетесь очень быстро.

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