Калужский министр объяснил гречку по 200 рублей в магазинах
Калужские пользователи соцсетей 24 февраля опубликовали фото ценников на гречку, цена на которую достигла 199 рублей. В пятницу ситуацию прокомментировал министр конкурентной политики Калужской области Николай ВЛАДИМИРОВ.
- Сегодня много постов в соцсетях о ценах на гречку бренда «Мистраль», - сообщил Владимиров. - Хочу сразу сказать, что это премиальная марка, цена которой всегда была выше, чем на аналогичную продукцию.
По информации, полученной в ходе мониторинга сотрудниками министерства, дефицита гречки нет, цены – от 78 рублей за упаковку.
- Хочу отметить, что цены на товары одного производителя, но под собственными торговыми марками сетей ниже, - объяснил министр. - Обращайте на это внимание при выборе товаров, не допускайте ажиотажного спроса на гречку и другие товары, поскольку законы рыночного регулирования никто не отменял.
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