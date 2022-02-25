В Калуге умер известный краевед Валерий Продувнов

В Калуге после продолжительной болезни в возрасте 65 лет скончался известный краевед, фотограф и журналист Валерий ПРОДУВНОВ. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля.

Валерий всю жизнь провел в Калуге. Изучал историю нашего города, фиксировал происходящие в Калуге события, много фотографировал.

Продувнов выпустил книгу «Это моя Калуга».

- С самого начала я, как и положено, хотел быть космонавтом, - вспоминал Продувнов в интервью журналу «Жить Хорошо». - Я же сбежал из дома, когда в 1961 году в Калугу приезжал Гагарин! Мне пяти лет еще не было… Сначала я побежал к парку Циолковского – там закладывали первый камень будущего музея космонавтики – какойто дядька подсадил меня на дерево, и я видел, как Гагарину дали мастерок… Я тогда не знал, что это за штука такая, и до сих пор помню свое детское разочарование: такому знаменитому дяде дали сломанный детский совочек! Я так переживал! Потом все побежали за Гагариным на площадь Ленина, а я остался на дереве и истошно орал… Добрые люди меня сняли, и я потопал в сторону дома, к площади Ленина. Наученный опытом, я сразу попросил, чтобы меня подсадили на остановку троллейбуса – я прекрасно видел трибуну с Гагариным и всю площадь… Все закончилось тем, что вечером отец при помощи ремня объяснил мне, как я был не прав. Но я не расстроился – Гагарина то я видел! Я был счастлив!

Многим калужанам Продувнов известен под ником Летописец на нашем сайте. Его комментарии с интересной информацией об истории города остаются в профиле на сайте.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!