Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Клиника года - 2022 Колумнисты Афиша Статьи

В Калуге умер известный краевед Валерий Продувнов

Дмитрий Ивьев , Фото: Михаил Борисов.
Опубликовано: 25.02.2022 13:00 21 2003
В Калуге умер известный краевед Валерий Продувнов

В Калуге после продолжительной болезни в возрасте 65 лет скончался известный краевед, фотограф и журналист Валерий ПРОДУВНОВ. Об этом стало известно в пятницу, 25 февраля.

Валерий всю жизнь провел в Калуге. Изучал историю нашего города, фиксировал происходящие в Калуге события, много фотографировал.

Продувнов выпустил книгу «Это моя Калуга».

- С самого начала я, как и положено, хотел быть космонавтом, - вспоминал Продувнов в интервью журналу «Жить Хорошо». - Я же сбежал из дома, когда в 1961 году в Калугу приезжал Гагарин! Мне пяти лет еще не было… Сначала я побежал к парку Циолковского – там закладывали первый камень будущего музея космонавтики – какойто дядька подсадил меня на дерево, и я видел, как Гагарину дали мастерок… Я тогда не знал, что это за штука такая, и до сих пор помню свое детское разочарование: такому знаменитому дяде дали сломанный детский совочек! Я так переживал! Потом все побежали за Гагариным на площадь Ленина, а я остался на дереве и истошно орал… Добрые люди меня сняли, и я потопал в сторону дома, к площади Ленина. Наученный опытом, я сразу попросил, чтобы меня подсадили на остановку троллейбуса – я прекрасно видел трибуну с Гагариным и всю площадь… Все закончилось тем, что вечером отец при помощи ремня объяснил мне, как я был не прав. Но я не расстроился – Гагарина то я видел! Я был счастлив!

Многим калужанам Продувнов известен под ником Летописец на нашем сайте. Его комментарии с интересной информацией об истории города остаются в профиле на сайте.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев , Фото: Михаил Борисов.
Опубликовано: 25.02.2022 13:00 21 2003
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 21 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Агрегаторы скидок открывают новые возможности для покупателей
Нанесение дорожной разметки
Проволока из нержавейки и цветных металлов: особенности и назначение

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru