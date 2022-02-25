Гуманитарный груз беженцам Донбасса был собран за счет добровольных пожертвований

Во время встречи с членами Молодежного парламента 24 февраля заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов поблагодарил неравнодушных жителей области и предприятия за помощь в сборе гуманитарного груза беженцам Донбасса.

- Мы его собрали практически за сутки. Координацию действий на себя взяло региональное отделение партии «Единая Россия». Большегрузный транспорт предоставил депутат Законодательного Собрания Юрий Соловьев. Местные отделения партии собрали несколько тонн гуманитарной помощи. Это предметы первой необходимости, которые нужны прибывающим в Ростов. Я сопроводил фуру до Воронежа. Там к нам присоединились коллеги из Белгорода и Воронежа и дальше колонна направилась в Ростов. Такая помощь будет продолжаться, - добавил Александр Ефремов.

Особо он подчеркнул, что ни одной копейки бюджетных денег на это потрачено не было - все сделано за счет частных пожертвований.

- За последние несколько дней более сотни тысяч беженцев прибыло в Ростовскую область. Сейчас они разъезжаются по близлежащим регионам. В Калужской области тоже готовы пункты временного размещения для приема беженцев. Они полностью обеспечены всем необходимым. Мы готовы оказать помощь тем гражданам, которые к нам приедут, - сказал Александр Ефремов.

По его словам, по опыту других регионов это будут женщины с детьми, пожилые люди и инвалиды.

- Прошу тех, кто еще не участвует в этой работе, присоединиться к волонтерскому движению, стать примером для сверстников. Помощь сейчас нужна. Вы можете быть здесь и организаторами, вести за собой людей. В ближайшее время это будет очень востребовано. Мы не должны быть в стороне. Это помощь тем людям, которые пострадали, - сказал он.

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