В Калужской области отменили проверку сирен, запланированную на 2 марта

Как мы уже рассказывали, 2 марта МЧС планировало провести в Калужской области проверку системы оповещения. Утром по всем населенным пунктам должны были включиться сирены.

Однако в пятницу, 25 февраля, стало известно об отмене проверки.

Причины не называются.

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