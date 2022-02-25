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Реконструкция Танеевского зала в Калуге завершится до конца 2022 года

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.02.2022 12:06 1 515
Реконструкция Танеевского зала в Калуге завершится до конца 2022 года

В четверг, 24 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША проверил ход реконструкции концертного зала имени С.И. Танеева и Театра юного зрителя.

В учебном корпусе №2 Калужского областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева работы начались в августе 2021 года. Планируется, что там появится ограждение, перекрытия уже заменили с деревянных на металлические, лестничные марши получили источники естественного света, сделана кровля. Идут внутренние работы. Рабочие штукатурят и обшивают гипсокартоном стены, устанавливают подоконники, монтируют потолки, пол подготовлен под укладку паркетной доски. Система отопления и электроснабжения также практически готовы. Сделан каркас сцены. Вместимость зала составит 150 человек. В Танеевском планируется проводить мероприятия областного и межрегионального уровней. Работы завершатся до конца 2022 года.

Также глава региона побывал на стройплощадке Театра юного зрителя, расположенной на месте бывшего рынка. Работы там также начались в 2021-м.

Строительство должно завершиться в 2024-м. Там уже практически завершены демонтажные и подготовительные работы. Установлены сваи, идет устройство фундаментов. На объекте работают 30 человек.

- Здание будет отвечать всем современным требованиям осуществления театральной деятельности, - подчеркнули в пресс-службе правительства. - Это значит, что здесь разместятся репетиционные площадки, гримерные, костюмерные, цеха. Большой зрительный зал сможет принять 370 человек, запроектирована и малая сцена с залом на 95 зрителей.

Владислав Шапша попросил представителей государственного заказчика и компаний-подрядчиков строго соблюдать сроки выполнения работ и использовать качественные строительные и отделочные материалы.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.02.2022 12:06 1 515
Тэги: общество область
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