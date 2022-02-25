В Калужской области 552 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 552 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 93 788, сообщили в пятницу, 25 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1353.

Госпитализированы за сутки 48 человек.

Выздоровели еще 504 пациента. Всего с болезнью справился 71 726 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 615 276 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 123 460 случаев коронавируса. За весь период - 16 052 028. Госпитализированы за сутки – 14 937. Выписаны – 167 310, за весь период – 13 139 971. За последние сутки в стране от ковида умерли 787 человек, за все время – 349 365.

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