CMD – один из ведущих лабораторных комплексов страны к услугам калужан!

При любом недомогании современный человек старается найти хорошего доктора, который назначит не менее хорошие лекарства. Но столь же ответственно ли подходят пациенты к выбору лаборатории, в которой сдают анализы? Или просто идут в ту, что ближе к дому?

А ведь от полученных результатов зависит точность поставленного диагноза и здоровье, а то и жизнь человека. Сегодня выясняем, почему из разнообразия частных лабораторий стоит отдать предпочтение Центру Молекулярной Диагностики, два отделения которого работают в Калуге.

Об основных преимуществах центра нам рассказала Наталья Алексеевна Горбаченко, генеральный директор клиник CMD в Калуге:

- Все анализы, которые пациенты сдают в отделениях CMD, выполняются в лаборатории Центрального НИИ Эпидемиологии г. Москвы. Это самый крупный лабораторный комплекс России. Клиника государственная, все лабораторные услуги строго сертифицированы. Ученые института постоянно разрабатывают современные молекулярно-генетические методы и технологии для диагностики инфекционных и генетических заболеваний. Они проводят фундаментальные научные исследования мирового уровня, создают наиболее актуальные тест-системы и реагенты. И всё это теперь доступно калужанам с приходом CMD.

- Какие еще преимущества данной лаборатории?

- Основа исследований - лабораторный трек, объединяющий между собой анализаторы. Он один из самых крупных в России, ведь государственная лаборатория может купить более дорогое качественное оборудование, имея хорошее финансирование, в отличие от частных, которые должны самоокупаться и порой вынуждены экономить. Трек у них, как правило, отсутствует, а ручная работа подвержена рискам человеческого фактора, ошибкам в подсчетах. У нас все исследования идут по треку, входят в один анализатор, потом другой, без прерывания. Анализы, которые сдают калужане в CMD, бывают готовы уже на следующий день, за исключением тех, которым требуется определенное время.

- Центр молекулярной диагностики - это только лабораторные исследования?

- Нет, CMD – это медицинская клиника, прием у нас ведут терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, врач инфузионной терапии; врач УЗД проводит обследования с помощью аппарата УЗИ экспертного уровня.

- Можно ли сдавать анализы без назначения врача?

- Да, у нас есть готовые программы обследования, чек-апы: гинекологические, обследование почек, печени, щитовидной железы, программа беременности, здоровый ребенок и другие. Одна из самых актуальных - пост-ковид. Это экономит время и деньги пациента, на первичном приеме терапевт или педиатр вначале собирают анамнез и отправляют на базовые обследования. А так вы приходите уже с результатами на руках.

- ПЦР тесты делаете?

- Конечно, мы ввели их одними из первых, и цена у нас одна из самых демократичных по Калуге, 1190 рублей. Можно проверить и наличие антител, мы отвечаем на все запросы времени. Результаты ПЦР тестов автоматически загружаются на Госуслуги, а с 21 февраля QR код на Госуслугах можно получить по результатам теста на антитела при наличии положительного результата.

- Имеются ли какие-то уникальные предложения?

- Мы предлагаем калужанам одну из самых эффективных и популярных в Европе и Москве процедур – инфузионную терапию, лечение заболеваний с помощью капельниц, которые обычно можно получить только в стационаре. Это программы быстрого восстановления организма: лечение сердца, восстановления печени, реабилитация после тяжелых заболеваний, в том числе ковида. Особой популярностью пользуются и витаминные капельницы, например, знаменитые капельницы «Золушка» и «Коктейль Майерса», особенно в периоды межсезонья. Капельницы действуют быстрее и эффективнее уколов и таблеток.

- Действует ли в лаборатории CMD система скидок, акций?

- Да, у нас есть и социальные программы, скидки для льготных категорий граждан. Также каждый месяц у нас можно сдать «анализ месяца» бесплатно. В январе была первичная диагностика печени, в феврале – почек. В марте можно совершенно бесплатно проверить содержание кальция в крови. Мы предлагаем калужанам столичный уровень медицинских услуг неизменно высокого качества по доступным ценам. Чтобы как можно больше людей могли позволить себе бережное отношение к собственному здоровью и здоровью своих близких.

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