Во всех школах Калужской области проведут классные часы о Новороссии

Министерство образования и науки Калужской области попросило провести во всех школах Калужской области единый урок об «общности исторических судеб народов России и Новороссии».

Документ был подписан министром Александром Аникеевым 22 февраля. По нашей информации, такие уроки начали проводить уже 24 февраля, в некоторых школах они запланированы на 25 февраля. Рассказывают о Новороссии в том числе и ученикам первых классов.

Согласно документу Минобра, в качестве основы для этих уроков рекомендовано брать обращение Владимира Путина после признания независимости ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины.

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