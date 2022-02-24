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Ректор Калужского госуниверситета Максим Казак назвал операцию в Донбассе миротворческой

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 24.02.2022 18:57 15 575
Ректор Калужского госуниверситета Максим Казак назвал операцию в Донбассе миротворческой

Вечером четверга, 24 февраля, ректор КГУ им. Циолковского Максим КАЗАК высказался на своей страничке в ВК о событиях, которые сейчас происходят на территории Украины и признанных независимыми ЛНР и ДНР. 

- История нашей страны, к сожалению, богата печальным опытом военных конфликтов, - пишет Казак. - Отголоски самой страшной войны XX столетия до сих пор находят отклик в сердцах многих поколений. Сегодня утром глава государства правильно напомнил, что тогда в 40-м году Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Но не сложилось. И это затяжное ожидание стоило нам в дальнейшем огромных потерь.

Были эти потери тогда и на территории современной Украины, - продолжает Казак. - Освободить мирных жителей от оккупантов – задача не меняется спустя десятки лет. У людей должно быть право выбора. 8 лет им не давали его сделать. 8 лет на Донбассе шли военные действия. Надо уметь извлекать уроки из прошлого. Миротворческая операция началась. Защита наших соотечественников, защита нашего суверенитета - силы у нашей страны чтобы обеспечить эту безопасность есть!

 

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Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 24.02.2022 18:57 15 575
Тэги: область донбасс
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