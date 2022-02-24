В Калуге прошел одиночный пикет «Нет войне»
Вечером в четверг, 24 февраля, в Калуге у кинотеатра «Центральный» на улице Кирова прошел одиночный пикет.
Девушка вышла с плакатом «Нет войне».
Ранее сообщалось, что в аэропорт Калуги не прилетел авиарейс из Краснодара из-за закрытия аэропортов в южных городах.
Калужские депутаты Геннадий Скляр и Ольга Коробова попали под санкции Евросоюза.
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