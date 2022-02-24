Городская управа предупредила о сносе 28 гаражей в Калуге
Городская управа Калуги в четверг, 24 февраля, опубликовала очередной список гаражей, которые собственники обязаны снести.
Также в этом перечне сараи и металлическое ограждение.
Согласно постановлению городской администрации, эти объекты необходимо демонтировать до 18 марта.
- ул. Воинская, напротив домов №4-8 - 25 гаражей;
- ул. Никитина, район дома №91 – 2 металлических гаража;
- ул. Кирова, район дома №25 – один металлический гараж;
- ул. Врубовая, дом №33/26 – пять деревянных сараев;
- пер. Березовый, между домами №1 и №12 - металлические ворота;
- ул. Академическая, дом №2 - металлическое ограждение с южной и восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1595, протяженностью около 140 п.м.
Собственников просят убрать имущество и сообщить об этом в горуправу по адресу: ул. Московская, дом №188 (каб.310), телефон 71-36-28.
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