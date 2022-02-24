Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Клиника года - 2022 Колумнисты Афиша Статьи

Городская управа предупредила о сносе 28 гаражей в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 24.02.2022 16:54 0 211
Городская управа предупредила о сносе 28 гаражей в Калуге

Городская управа Калуги в четверг, 24 февраля, опубликовала очередной список гаражей, которые собственники обязаны снести.

Также в этом перечне сараи и металлическое ограждение.

Согласно постановлению городской администрации, эти объекты необходимо демонтировать до 18 марта.

  • ул. Воинская, напротив домов №4-8 - 25 гаражей;
  • ул. Никитина, район дома №91 – 2 металлических гаража;
  • ул. Кирова, район дома №25 – один металлический гараж;
  • ул. Врубовая, дом №33/26 – пять деревянных сараев;
  • пер. Березовый, между домами №1 и №12 - металлические ворота;
  • ул. Академическая, дом №2 - металлическое ограждение с южной и восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 40:26:000385:1595, протяженностью около 140 п.м.

Собственников просят убрать имущество и сообщить об этом в горуправу по адресу: ул. Московская, дом №188 (каб.310), телефон 71-36-28.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 24.02.2022 16:54 0 211
Тэги: общество недвижимость
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Филиал «Калугаэнерго» принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
ВТБ в Калужской области в полтора раза увеличил выдачу ипотеки
В Калужской сбытовой компании действует многоканальный номер телефона «горячей линии»
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Агрегаторы скидок открывают новые возможности для покупателей
Нанесение дорожной разметки
Проволока из нержавейки и цветных металлов: особенности и назначение

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru