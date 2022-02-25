25 февраля в Калуге родился известный ученый Михаил Местергази

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 февраля.

1884 - в Калуге в дворянской семье родился Михаил Михайлович Местергази (25.02.1884-1954), известный ученый-биолог, путешественник, исследователь. Был первым хранителем музея "На благое просвещение", открытого в Калуге. В 1914 году он передал музею в дар 714 предметов по ботанике, зоологии и этнографии. Путешествовал по Европе, Малой Азии, Китаю, Индии, Америке, Африке, Малайским и Тихоокеанским островам. С 1922 года преподавал в Московском университете. Умер в 1954 году, похоронен на Введенском кладбище Москвы.

1938 – в селе Вагай Тюменской области родилась Валентина Ильинична Арцимович, график, живописец, член Союза художников с 1991 года. В 1978-1992 годах работала в художественно-производственных мастерских ХФ РСФСР в Калуге, местом жительства и работы выбрала Балабаново.

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