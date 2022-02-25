Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Клиника года - 2022 Колумнисты Афиша Статьи

25 февраля в Калуге родился известный ученый Михаил Местергази

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.02.2022 07:50 0 412
25 февраля в Калуге родился известный ученый Михаил Местергази

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 февраля.

1884 - в Калуге в дворянской семье родился Михаил Михайлович Местергази (25.02.1884-1954), известный ученый-биолог, путешественник, исследователь. Был первым хранителем музея "На благое просвещение", открытого в Калуге. В 1914 году он передал музею в дар 714 предметов по ботанике, зоологии и этнографии. Путешествовал по Европе, Малой Азии, Китаю, Индии, Америке, Африке, Малайским и Тихоокеанским островам. С 1922 года преподавал в Московском университете. Умер в 1954 году, похоронен на Введенском кладбище Москвы.

1938 – в селе Вагай Тюменской области родилась Валентина Ильинична Арцимович, график, живописец, член Союза художников с 1991 года. В 1978-1992 годах работала в художественно-производственных мастерских ХФ РСФСР в Калуге, местом жительства и работы выбрала Балабаново.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 25.02.2022 07:50 0 412
Тэги: общество история калуги этот день в истории
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Филиал «Калугаэнерго» обеспечил уличным освещением социально-значимые объекты в Козельском районе
Калужская сбытовая компания напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета до 25 числа
Филиал «Калугаэнерго» принял участие в заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
ВТБ в Калужской области в полтора раза увеличил выдачу ипотеки
В Калужской сбытовой компании действует многоканальный номер телефона «горячей линии»
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Агрегаторы скидок открывают новые возможности для покупателей
Нанесение дорожной разметки
Проволока из нержавейки и цветных металлов: особенности и назначение

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru