В Калужской области 2 марта завоют сирены

В среду, 2 марта, на всей территории Калужской области состоится проверка централизованной системы оповещения. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

С 10:40 до 10:44 завоют сирены.

Жителей области просят не паниковать.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!