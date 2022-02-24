Глава городского самоуправления Калуги стал участником образовательного проекта «Киноуроки в школах России»

Фильм с названием «Там, где мечтают медведи» посмотрели старшеклассники 13-й калужской школы.

Сеанс прошел в рамках реализации образовательного проекта «Киноуроки в школах России»: ученикам демонстрируют короткометражные фильмы, направленные на формирование у зрителей правильных ценностей и нравственных установок.

Ленты посвящены доброжелательности, бескорыстию, любви к труду. За просмотром следует обсуждение, а также социальные практики, помогающие закрепить понятия, которые раскрывает фильм. Школы Калужской области подключились к проекту в прошлом году, и киноуроки с успехом проходят во всех классах: от первых до выпускных.

Участником воспитательного сеанса в 13-й школе стал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Он произнес вступительное слово перед учениками, призвав школьников не вестись на яркую оболочку современных блокбастеров, а быть внимательными к содержанию фильмов, извлекать из них жизненные уроки.

- Это очень полезный проект, все мы в детстве смотрели фильмы, все учились на примерах киногероев. На кого-то хотелось быть похожим, на кого-то совершенно не хотелось. Мне кажется это хорошая форма педагогической работы, она позволяет корректировать у детей восприятие жизни, заставляет задуматься о важных вещах, – прокомментировал Юрий Моисеев.

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