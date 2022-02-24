Блинов вкуснейших горка вас ждет с «Калужской Зорькой»!

Умный дом, умная техника, продвинутые гаджеты, голосовые помощники — ​наше время во многом благодатное для человека. У современных хозяек есть масса кухонных помощников и, казалось бы, они являются залогом любого вкусного блюда.

На самом деле, никакие технические новинки не помогут, если под рукой нет традиционного рецепта, который в семье передают из поколения в поколение: от бабушки к маме, от мамы к дочери. И, конечно, нужны продукты — ​настоящие, деревенские, экологически чистые, как в детстве.

Да где ж их взять?! — ​воскликнут городские скептики. Вот на носу масленица, время печь блины, задабривать весну. Чтобы их приготовить, нужны мука, яйца, но самое главное — ​молочные продукты, основа теста и вкусная добавка к уже готовым блинчикам. Кто-­то любит печь на молоке, кто-­то на кефире, а затем подают по бабушкиному рецепту, смазывая их сливочным маслицем, чтобы нежнее были. Или сметанкой, но непременно такой, как в детстве у бабули в деревне!

Опытные хозяйки знают: чтобы найти такую вкусную и полезную молочную продукцию вовсе не обязательно ехать в сельскую местность. Достаточно прийти практически в любой сетевой магазин и выбрать прилавок, на котором продаются продукты торговой марки «Калужская Зорька». Здесь можно купить все для празднования Масленицы.

Во-­первых, молоко. У «Калужской Зорьки» оно пастеризованное, а значит, в нем сохраняются все полезные свой­ства. Особенно гордятся на производстве молоком цельным, собранном от коров с одной фермы. Оно наиболее питательное, богато всеми необходимыми витаминами и микроминералами. Производство находится в экологически чистом Перемышльском районе, животные хорошо питаются, находятся на вольном выгуле. Рядом нет никаких вредных производств, вода в этих местах чистая, артезианская, луговые травы и корм без вредных примесей. Поэтому такое молоко можно смело ставить на детский стол, варить каши и просто давать малышам перед сном.

А уж блины на нем получаются тонкие, вкусные, можно как с вареньем подавать, так и делать мясную начинку, фаршировать яйцами или рыбой. Рецептов ​море, в каждой семье они ​свои. Те, кто предпочитает блинчики более пышные, похожие на оладушки, выбирают кефир «Калужская Зорька»: ​выпечка на кефире не менее популярная, чем на молоке, и также полезная. Готовые оладушки можно подавать с медом или сделать вкусный и питательный десерт из творога и сметаны «Калужская Зорька». Чтобы дети лучше ели, хорошо добавить в него банан или клубничное варенье. Можно и просто с джемом или повидлом. Каждая мама лучше знает, чем угодить родным как взрослым, так и маленьким.

Сметана у «Калужской Зорьки» хороша! И консистенция что надо: достаточной густоты, без излишней водянистости и зернистости. Зимой можно не бояться брать 20% жирности — ​в холода организму требуется дополнительное питание, а сметана, так же как и кефир и любая другая кисломолочная продукция, обладает массой полезных свой­ств. Прежде всего, кисломолочка нужна для хорошей работы желудочно-­кишечного тракта, а также для иммунитета и аппетита. Этот продукт способен даже поднять настроение! У «Калужской Зорьки» сметана изготавливается по ГОСТу, с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

И само собой, какие блины без сливочного масла! У многих калужан каждое утро начинается с бутерброда или питательной каши с добавлением кусочка сливочного масла «Калужская Зорька». Поэтому чем умасливать блины, во многих семьях знают: ​эти брикеты не подведут, они легко намазываются, буквально растекаясь по поверхности, имеют нежный сливочный аромат, тонкий вкус. Самое главное — ​масло «Калужская Зорька» произведено без добавления растительных жиров, и процент жирности тот, что надо — ​82,5%.

Народная мудрость гласит: масленица без блинов, что именины без пирогов. А калужане знают: с «Калужской Зорькой» блинов будет целая горка!

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