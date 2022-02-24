Береги уши смолоду!

Часто переспрашиваете? Жалуетесь, что люди говорят неразборчиво и глухо? Тогда вам стоит как можно скорее пойти а прием к сурдологу — специалисту, который выявляет и лечит болезни, связанные со снижением слуха.

Один из самых лучших сурдологов Калуги — Екатерина Волкова работает в медицинском центре «Клиника ЗДОРОВьЯ».

— Екатерина Алексеевна, какого возраста в основном ваши пациенты?

— Разного. Чаще слух ухудшается с возрастом, но и молодых людей направляют к нам после медосмотров, где выявляют симптомы тугоухости. Нередко это работники шумных производств и просто любители громкой музыки и наушников.

— Какие симптомы должны насторожить самого человека?

— Шум и звон в ушах, переспрашивание, привычка прикладывать телефон только к одному уху, вероятно, более здоровому. Также острая, болезненная реакция на громкие звуки, когда слуховой нерв слишком реагирует.

— Какие привычки вредны для наших ушей?

— Частое использование наушников, прослушивание громкой музыки, любое перенапряжение слухового нерва. Обращайте внимание на ушки после перенесенных вирусных заболеваний, которые могут давать осложнения. Начальная, первая степень тугоухости опасна тем, что сам человек может не ощущать потери слуха.

— При первых жалобах надо идти на прием к сурдологу или к обычному ЛОРу?

— У нас в «Клинике ЗДОРОВьЯ» врач совмещает обе специальности. Это лучший вариант, мы комплексно проверяем состояние всей зоны — ухо, горло, нос. И направляем на консультацию к неврологу при необходимости, с которым нередко работаем в команде. Все в одном здании, это экономит время и силы пациента. В кабинете сурдолога тоже провожу комплексное обследование.

— Что оно включает?

— Наш кабинет в «Клинике ЗДОРОВьЯ» оснащен необходимыми современными аппаратами для проверки слуха. Аудиометр измеряет тональную пороговую аудиометрию, но поставить диагноз только по аудиограмме нельзя, данные субъективные, проверить слова пациента доктор не может. Зато с этим прекрасно справляется импедансометр, по типу полученной кривой тимпанограммы объективно видим есть ли патология и какого она характера. Так выявляем степень тугоухости, нуждается ли пациент в слухопротезировании или необходимы дополнительные методы исследования – МРТ или/СКТ, или более детальное исследование слуха – КСВП. Многие напрасно боятся слуховых аппаратов. Они делают жизнь человека более комфортной, возвращают радость общения. Слуховые протезы сейчас маленькие, красивые. Есть внутриканальные, их вообще не видно, такие обычно выбирает молодежь. Но, конечно, чтобы не искать потом волшебной таб­летки, старайтесь беречь ваши уши. Слух – это то, что дано нам природой, и вернуть в случае небрежного обращения не всегда бывает возможно.

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