В Калужской области 556 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 556 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 93 236, сообщили в четверг, 24 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1351.

Госпитализированы за сутки 66 человек.

Выздоровел еще 491 пациент. Всего с болезнью справился 71 222 калужанина.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 615 276 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 132 998 случаев коронавируса. За весь период - 15 928 568. Госпитализированы за сутки – 8632. Выписаны – 136 433, за весь период – 12 972 661. За последние сутки в стране от ковида умерли 762 человека, за все время – 348 578.

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