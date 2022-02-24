Из-за событий на Украине отменен авиарейс Краснодар – Калуга

В четверг, 24 февраля, из-за закрытия аэропорта Краснодара отменен рейс из этого южного города в Калугу.

- Аэропорт работает в штатном режиме, - прокомментировали нам в пресс-службе аэропорта «Калуга». - Сегодня отменен один рейс - Краснодар-Калуга. Из-за закрытия аэропорта в Краснодаре. Из-за этого же есть задержка рейса на Питер. Оба рейса выполняет авиакомпания «Азимут». Они ищут вариант не отменять питерский рейс

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов в следующих городах: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь. Это связано с военными действиями, которые Россия начала на территории Украины.

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