Ферзиковский район: итоги и планы

Начало 2022 года стало активным временем для подведения итогов за предыдущие 12 месяцев. Своими успехами и планами на будущее делятся с жителями главы муниципальных образований и всевозможные областные ведомства.

За чередой цифр остается только разглядеть главные показатели развития той или иной территории.

Для Ферзиковского района такими маркерами стали рост бюджета, производство зерна и объем инвестиций. Об этих показателях рассказал глава муниципального образования Алексей Волков на прошедшей коллегии министерства сельского хозяйства.

Социально-экономические показатели

Ферзиковский район активно участвует в реализации приоритетных национальных проектов, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, развитие территории и социальную стабильность. Это позволяет не только решать важные для населения вопросы, но и повышать инвестиционную привлекательность района.

Весь объем поставленных задач решается, исходя из возможностей консолидированного бюджета. Общие поступления в 2021 году составили 1,311 миллиардов рублей (в 2020г. - 981 млн. 864 тыс. руб.). Рост к уровню 2020 года составил 34%. Собственные доходы местного бюджета - 479 млн. 253 тыс. рублей (в 2020 году 334 млн. 459 тыс.руб.). Налоговые доходы увеличились на 43% и составили 451 млн. 98 тыс. рублей (в 2020 году 315 млн. 732 тыс. руб.)

Немаловажным фактор в оценке деятельности района является работа по привлечению инвестиций. Так, в 2021 году в возведение и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, ремонт дорог, газификацию, приобретение нового промышленного оборудования, строительство новых объектов было вложено порядка 1,3 млрд. рублей.

Выпуск промышленного производства крупными и средними промышленными предприятиями в 2021 году составил 8,1 млрд. рублей.

При этом среднемесячная заработная плата в Ферзиковском районе увеличилась до 42 731 рубля. Уровень безработицы в 2021 году составил 0,8%.

Сельское хозяйство и туризм

На территории Ферзиковского района расположены и осуществляют производственную деятельность 6 сельхозпредприятий, 17 крестьянско-фермерских хозяйств и 11328 личных подсобных хозяйств.

В сельском хозяйстве района намечены тенденции к увеличению производственных показателей не только в животноводстве, но и в растениеводстве. Производство зерна составило 10833 тонны, 134% к уровню 2020 года.

Работа по привлечению и реализации инвестиционных проектов в районе остается для руководителей района приоритетной. В последнее время пристальное внимание было обращено на сферу агротуризма.

Проект гостевая ферма «ТАКАПАУЛА» предусматривает основные виды деятельности: сельский и агротуризм, развитие и поддержка детского спорта, организация и проведение спортивных сборов и секций, производство и переработка продукции сельского хозяйства;

Страусиная ферма в районе деревни Ждамирово - совершенно новый инновационный проект по разведению птиц для организации бесконтактного зоопарка и получения диетического мяса. Проект будет размещен на площади 20 гектаров и запущен в 2022 году. Реконструирована ферма, закуплен инкубатор для получения молодняка. Объем инвестиций по всем вышеуказанным проектам уже превысил 200 млн.

Ферзиковский район – это территория с уникальными и интересными туристическими маршрутами, историческими объектами, усадьбами, храмами, объектами размещения. В 2022 году планируется разработка интерактивной карты туристских возможностей района.

Планы на будущее

Подводя итог своему выступлению, глава Ферзиковского района Алексей Волков подчеркнул, что важнейшей задачей на будущий период остается не только наращивание производства сельскохозяйственной продукции, но и повышение уровня жизни населения района, привлечение инвестиций и благоустройство территорий поселений. Для этого муниципальное образование планирует участвовать во всех мероприятиях федеральных и региональных программ, привлекая население для принятия согласованных решений.

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