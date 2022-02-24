Калужские депутаты попали в санкционный список Евросоюза

Депутаты Госдумы России от Калужской области Геннадий Скляр и Ольга Коробова включены в санкционный список Евросоюза.

Вместе с другими депутатами Госдумы они попали под санкции за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

- Депутаты поддерживали и осуществляли действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины и еще больше дестабилизировали Украину, - говорится в официальном сообщении ЕС.

Интересно, что, согласно данным сайта Госдумы, Коробова не принимала участие в заседании, где голосовали за признание этих украинских территорий независимыми. Сама депутат комментировала позже, что в тот день болела.

Также под санкции ЕС попали глава Минобороны Сергей Шойгу, представитель МИД Мария Захарова, глава администрации президента Антон Вайно, главред RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

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