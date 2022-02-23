В Калуге пункт сбора гуманитарной помощи работает на улице Ленина

Калужская область в числе первых присоединилась к «Колонне добра». Гуманитарная помощь для переселенцев ДНР и ЛНР собрана буквально за сутки. Об этом рассказывает губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 23 февраля.

- Машина уже в Ростове, - заявляет Шапша. - Спасибо неравнодушным жителям Калужской области. У нас в регионе все готово, чтобы гостеприимно встретить людей. Пункты временного размещения уже созданы на базе детских лагерей «Белка», «Витязь», «Галактика», санаториев «Звёздный» и «Строитель».

Адрес пункта сбора гуманитарной помощи в Калуге: улица Ленина, дом №93 (здание горуправы).

Такой же скоро появится и в Обнинске.

В чем нуждаются беженцы:

предметы первой необходимости

игрушки, сладости (среди приезжающих в Россию много детей)

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