В Калужской области 411 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 411 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 92 680, сообщили в среду, 23 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1350.

Госпитализированы за сутки 100 человек.

Выздоровели еще 422 пациента. Всего с болезнью справились 70 731 калужанин.

По всей России выявлены за сутки 137 642 случая коронавируса. За весь период - 15 795 570. Госпитализированы за сутки – 16 349. Выписаны – 179 203, за весь период – 12 836 228. За последние сутки в стране от ковида умерли 785 человек, за все время – 347 816.

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