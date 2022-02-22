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Двоих детей вернули из Луганска в Калугу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2022 19:50 0 180
Двоих детей вернули из Луганска в Калугу

Во вторник, 22 февраля, в Калугу из Луганска вернули двоих детей калужанина Дениса Юрданова. Об этой истории рассказал депутат Заксобрания области Сослан ТОКАЕВ.

- У Дениса Юрданова в Луганске у родственников гостила жена и двое его детей, - сообщил он. - Для помощи семье выделил транспорт с водителем. И вот Даша и Максим уже в Калуге! Теперь все переживания, опасности и тревоги остались в прошлом! К сожалению, из-за известных событий в Луганске тяжело заболела теща Дениса. Потому его жена была вынуждена остаться с мамой в Луганске. Будем думать, как помогать дальше. Своих не бросаем, обещаем - делаем! Поможем каждому обратившемуся в наш волонтерский центр. 

Телефон волонтерского центра в Калуге: 89109173003.

Как мы уже рассказывали, Калужская область продолжает готовится к приему беженцев из Донецка и Луганска.

В Калуге 90 беженцев разместят в лагере «Витязь».

Там подготовлены комнаты на 4-5 человек со свежим ремонтом. Кормить людей будут в столовой.

Также пункты временного размещения организуют в Малоярославецком районе -на базе спортивно-оздоровительного центра «Дружба» и в санатории «Воробьево».

- Проживание, питание, медпомощь – это основное. Важно обеспечить безопасность при перевозке и общественный порядок, – прокомментировал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ

По предварительным данным МЧС, в Калужскую область может приехать до 350 беженцев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.02.2022 19:50 0 180
Тэги: область
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