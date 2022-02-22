В Калуге закрылся мобильный пункт вакцинации на улице Кирова

В Калуге закрылся мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Европейский» на улице Кирова. Об этом вечером во вторник, 22 февраля, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Прививочный пункт в ТЦ «Европейский» прекратил свою работу, - подчеркнули в Минздраве. - Сделать прививку вы можете в прививочных пунктах поликлиник, а также в ТЦ «Глобус».

В последние недели темпы вакцинации от ковида в регионе заметно замедлились. В день прививку делает 200-300 человек. На пике было в 10-15 раз больше. План по вакцинации на данный момент выполнен на 94,4%. Калуга и Обнинск – среди отстающих.

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