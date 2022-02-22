Калужская фура с гуманитарной помощью жителям Донбасса доехала до Ростова

Вечером во вторник, 22 февраля, фура с гуманитарным грузом из Калуги, предназначенным жителям Донецка и Луганска, добралась до Ростова.

- Встала на стоянку вместе с грузовиками из других регионов страны, - сообщил заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья ЗЕНОВ.

Как мы уже рассказывали, калужане собрали для беженцев продукты и защитные маски.

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