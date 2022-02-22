В Калуге готовятся принять 90 беженцев с Донбасса в лагере «Витязь»

Калужская область продолжает готовится к приему беженцев из Донецка и Луганска. Вечером во вторник, 22 февраля, правительство региона сообщило, где именно готовы принять людей.

В Калуге 90 беженцев разместят в лагере «Витязь».

Там подготовлены комнаты на 4-5 человек со свежим ремонтом. Кормить людей будут в столовой.

Комната в лагере в Калуге.

Также пункты временного размещения организуют в Малоярославецком районе -на базе спортивно-оздоровительного центра «Дружба» и в санатории «Воробьево».

- Проживание, питание, медпомощь – это основное. Важно обеспечить безопасность при перевозке и общественный порядок, – прокомментировал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ.

По предварительным данным МЧС, в Калужскую область может приехать до 350 беженцев.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!