Главные новости в Калужской области 22 февраля: масочный режим и кража вакцины
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 22 февраля.
Масочный режим постановлением губернатора продлен до 30 апреля.
В Калужской области украли вакцину для животных на 1,6 миллиона рублей.
В Калуге ищут виновных в провале колодцев на улице Советской.
Самое маленькое с 1 февраля количество новых случаев коронавируса выявлено в Калужской области.
В Калужской области 88 свадеб сыграли в красивую дату 22.02.2022.
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