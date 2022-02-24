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24 февраля родился известный врач Федор Иноземцев

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.02.2022 07:50 0 232
24 февраля родился известный врач Федор Иноземцев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 февраля.

1802 -  в селе Белкино Боровского уезда Калужской губернии родился Федор Иванович Иноземцев (1802-1869). Выдающийся врач России, ординарный профессор практической хирургии, основатель Общества русских врачей (1861).

1906 – в селе Кареево Тарусского уезда родился Василий Захарович Власов (24.02.1906-7.08.1958). Он вошел в историю как известный ученый, специалист в области строительной механики, основоположник прикладной механики оболочек и тонкостенных конструкций. После войны возглавил отдел строительной механики Института механики Академии наук СССР, дважды удостаивался звания лауреата Сталинской премии.

1917 – скончался уроженец Калуги Федор Карлович Амбюль. Капитан 196-го пехотного Инсарского полка Ф.К. Амбюль (15.07.1887 – 1917, д. Агащи, Румыния) 29 августа 1914 г. награжден орденом Св. Георгия 4-ой степени за отражение атаки и уничтожение внезапно прорвавшегося противника на важном участке фронта, захват пленных и взятие 2-х неприятельских пулеметов в бою в ходе Галицынской битвы. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

1921 – в деревне Куровское Дзержинского района Калужской области родился Иван Иванович Коняхин (24.02.1921-31.12.1988). 27 февраля 1945 года удостоен звания Героя Советского Союза за героизм, проявленный в боях при форсировании реки Вислы. Батальон майора Коняхина в числе первых вступил в Берлин.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 24.02.2022 07:50 0 232
Тэги: история калуги этот день в истории
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