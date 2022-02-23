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23 февраля родился генерал-полковник Роман Покровский

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.02.2022 07:50 0 117
23 февраля родился генерал-полковник Роман Покровский

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 23 февраля.

1917 – в Тарусе родился Роман Петрович Покровский (1917 – 1986). Будущий военный инженер, генерал-полковник авиации, лауреат Государственной премии СССР в 1935 году окончил среднюю школу № 5 города Калуги. В 1941-1942 годах участвовал в боевых действиях истребительного авиационного корпуса. Один из организаторов исследований и отечественных разработок в области систем дальнего обнаружения для всех видов Вооруженных сил. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

1923 – родился Василий Куприянович Мурзинцев (1923-2012). Современники знали его как кадрового военного офицера, автора книг о калужанах - участниках Великой Отечественной войны и воинах-интернационалистах, руководителя отдела по изданию областной Книги Памяти, члена Союза журналистов РФ.

1942 – в годы Великой Отечественной войны фашистами были расстреляны жители деревни Гусевка Людиновского района.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 23.02.2022 07:50 0 117
Тэги: история калуги этот день в истории
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