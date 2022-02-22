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билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

Опубликовано: 22.02.2022 15:28 0 317
билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

билайн и инклюзивный социальный предпринимательский проект Everland (Эверленд) подводят итоги двухлетней работы онлайн-платформы для профессионального обучения и последующей интеграции в открытый рынок труда специалистов с разными видами инвалидности. За это время 562 специалиста смогли найти постоянную работу в контуре Everland и билайн, а также у партнеров - Тинькофф, Яндекс, Совкомбанк, Microsoft.

Всего валидацию на ресурсе успешно прошли 1572 участника. Это важный этап, на котором выявляется готовность кандидатов с инвалидностью учиться и работать, а также реальный уровень их профессиональных навыков.

Среди специализаций, представленных на платформе, — обучение по текстовому и видеоконтенту, связям с общественностью, графическому и веб-дизайну, веб-разработке, юриспруденции, тестированию доступности сайтов и приложений. Всеми этими востребованными на рынке навыками можно обучиться с нуля.

Кроме того, в середине 2021 года был запущен инклюзивный коворкинг как оффлайн-продолжение платформы. 113 людей с особенностями здоровья приняли участие в мотивационных и обучающих мероприятиях, 42 начинающих специалиста уже используют инфраструктуру коворкинга для старта в профессии.

Напомним, сотрудничество билайн и инклюзивного проекта Everland началось в 2019 году в рамках стратегии по устойчивому развитию компании. Работа билайн направлена на решение острой социальной проблемы – недостаточного обеспечения людей с инвалидностью со сложными нозологиями рабочими местами.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию билайн:

«билайн в своей работе стремится развивать культуру инклюзии и смотреть с позиции бизнес-экспертизы на возможности трудоустройства. Мы работаем над тем, чтобы создать комфортную среду для всех: адаптируем рабочее пространство, создаем эффективные инклюзивные команды и ищем выходы на новые рынки. В последние годы мы видим, как благодаря в том числе и нашей работе, сдвигается фокус общественного мнения в сторону дестигматизации инвалидности и все чаще поднимаются вопросы равных прав и возможностей»

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Опубликовано: 22.02.2022 15:28 0 317
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