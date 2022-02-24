Жуковский район: от трудностей к возможностям

Борьба с коронавирусом задала новые правила жизни для всех будь то отдельно взятый человек или население целого района. Но время не стоит на месте, доказывая нам, что и в непростых условиях можно работать, реализовывать планы и ставить новые цели.

Пандемия со знаком плюс

Жителей Жуковского района пандемия, конечно, тоже не обошла стороной. Но, судя по итогам 2021 года, которые на прошлой неделе представил глава района Анатолий Суярко, в некоторых сферах она, наоборот, только привела к положительным изменениям. Так, например, благодаря цифровому формату работы на качественно новый уровень вышло обслуживание в сфере государственных и муниципальных услуг Жуковского района. За прошедший год 70 из них полностью перевели в электронный вид. Это позволяет жителям района получать услуги автоматически без сбора справок и документов.

Вперед шагнул Жуковский район и в сфере работы с населением. Благодаря аккаунтам в социальных сетях и мессенджерах жители могут оперативно обращаться к власти с просьбами, предложениями или жалобами. Все они ежедневно рассматриваются работниками администрации района и по мере возможности решаются. Сейчас аккаунты набрали уже 9,5 тысяч подписчиков и, судя по количеству поступающих комментариев, пользуются у жуковцев популярностью.

Побили рекорд

Социальное обслуживание, проблемы качества жилья и благоустройство — ​ключевые моменты, которые волнуют жителей района и находятся на особом контроле у местной администрации. И здесь тоже есть свои достижения.

В 2021 году в Жуковском районе в эксплуатацию было введено рекордное количество жилья — ​более 109 тысяч квадратных метров. Из них два многоквартирных дома были возведены в Жукове. В этом году будут сданы еще два многоквартирных дома в Жукове и в Белоусово. А в Верховье началось строительство 33-квартирного дома для детей-­сирот. Многодетные семьи получают участки под индивидуальное жилищное строительство. В 2022 году для них планируется выделить 220 участков в районе «Агрошкола» города Жукова.

Сельские территории также не остаются без внимания. В прошлом году жители деревень Марфино, Марьино и Мелихово, насчитывающие 90 домовладений, получили возможность пользоваться сетевым природным газом. 28 декабря в эксплуатацию ввели внутрипоселковые газовые сети пяти деревень: Машково, Софьинка, Александровка, Алопово и Пантелеевка. В общей сложности к газораспределительным сетям смогут подключиться более 350 домовладений.

Пока что в районе острой остается проблема капитального ремонта жилого фонда, но и здесь есть положительные результаты, доказывающие заинтересованность власти в улучшении жилищных условий людей. В 2021 году на ремонт 10 многоквартирных домов в селах Восход, Высокиничи и Трубино было потрачено почти 44 миллиона руб­лей. Отремонтированы кровли, отмостки, внутридомовые сети и укреплены фасады. Ремонтные работы будут продолжаться. В этом году они запланированы в трех городских и шести сельских поселениях Жуковского района.

Новые возможности

Большая работа в 2021 году проведена и по благоустройству дворов и общественных территорий. Благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в селе Истье обустрои-

ли парковую зону. А в Жукове был благоустроен городской пруд и территория у реки Угодка. Проект под ярким названием «Легенды Угодского завода» стал победителем Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В результате получилась отличная зона отдыха с детской и спортивной площадками, удобными спусками к воде и даже амфитеатром.

В Жукове и в Белоусово в прошлом году появились две многофункциональные спортивные площадки, а в селе Тарутино — ​детско-­спортивная площадка. В рамках реализации регионального проекта «Спорт — ­норма жизни» национального проекта «Демография» построена площадка ГТО на спортивном комплексе имени Д. А. Ковальчука. Объем финансирования 3,5 миллиона руб­лей.

Получают финансирование и объекты культуры. Так, в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» на территории района были реализованы 3 больших проекта: отремонтирован Трубинский ДК, модернизирована Центральная детская библиотека МУК ЖМЦБ имени Н. Н. Ремизова, создан виртуальный концертный зал в Кременковской библиотеке. В рамках нацпроекта в текущем году в районе появится первый автоклуб — ​передвижной дом культуры на колесах. Такой автомобиль — ​это полноценный досуговый центр со сценой, кинотеатром и библиотекой. Он позволит доехать до отдаленных населенных пунк-

тов, где нет своих домов культуры и досуговых центров.

Современные решения

Все больший интерес Жуковский район вызывает и у туристов: уникальные исторические места и мемориалы, посвященные двум вой­нам — ​1812 и 1941–1945 годов; усадьба Екатерины Воронцовой-­Дашковой в селе Троицкое, яркой представительницы российского Просвещения, президента Российской Академии наук; комплекс памятников, посвященных великому русскому математику П. Л. Чебышеву. И, конечно, особое место в этом списке занимают объекты, связанные с биографией Г. К. Жукова. Это архитектурно-­скульптурная композиция в деревне Стрелковка, на родине маршала, и Государственный музей Г. К. Жукова в городе Жуков.

В 2021 году здесь прошли мероприятия, посвященные 125-годовщине со дня рождения маршала. 1 декабря при поддержке Российского военно-­исторического общества в музее открылись обновленные экспозиции с учетом тенденций и технологий, которые существуют в современной музейной практике. В новом музейном пространстве установили мультимедийные устройства с информационными материалами и фотодокументами. Музей поставил перед собой задачу стать федеральным центром изучения наследия Г. К. Жукова, современным исследовательским и культурным центром. Администрация района также способствует тому, чтобы музей стал центром притяжения молодежи, патриотической активности, популярным для туристов местом.

Развитию туризма в Жуковском районе уделяют особое внимание. На сегодняшний день он развивается во многом и за счет частных инвестиций. В 2021 году их объем составил порядка 220 миллионов руб­лей. Благодаря им открываются и модернизируются детские лагеря, расширяются базы отдыха. В знаменитом Парке птиц «Воробьи» регулярно обновляются экспозиции и состав обитателей.

Одним из новых направлений в туризме района стал проект «Дикий лес» в деревне Лопатинка. Он будет реализован по принципу индустриального парка. Сначала на его территории создадут необходимую инфраструктуру, а после будут привлекаться компании, которые организуют на его территории глэмпинги с развитой инфраструктурой. В нее вой­дут рестораны с кухнями народов мира, комплекс «Бани мира», веревочный парк и парк воздухоплавания. Проект «Дикий лес» стал одним из победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», ​проекта президентской платформы «Россия — ​страна возможностей».

Профицит бюджета

И все же, самым точным индикатором развития района всегда был рост бюджета. В 2021 году сумма доходов бюджета Жуковского района достигла 2,3 миллиарда руб­лей. Это на 76 миллионов руб­лей больше, чем в 2020. При этом собственные доходы района возросли на 21% и превысили 900 миллионов руб­лей. По объему промышленного производства район находится на 4 месте среди муниципальных районов Калужской области. Рост производства по крупным и средним предприятиям составил 112%.

Конечно, остается еще много нерешенных проблем, касающихся разных сфер жизни. Важно, что они не остаются без внимания власти, которая старается вести активный диалог с населением, прислушивается к его мнению и делает акцент на улучшение качества жизни каждого жителя района.

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