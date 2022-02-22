В Калужской области 88 свадеб сыграли в красивую дату 22.02.2022

Во вторник, 22 февраля, в Калужской области заключили брак 88 пар. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Молодоженов, выбравших для свадьбы красивую дату, поздравила начальник управления ЗАГС Варвара АНТОХИНА:

- Сегодня мне посчастливилось стать участником церемонии создания семьи. Меня переполняют эмоции. Трогательно до слез. Дорогие, родные мои! Желаю вам счастья, взаимопонимания, любви и много детей!

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