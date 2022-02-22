В Калужской области медикам предоставят социальное жилье

Во вторник, 21 февраля, в региональной столице прошла коллегия министерства здравоохранения Калужской области. Были подведены итоги работы ведомства в 2021 году.

В региональном Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф губернатор Владислав ШАПША сделал ряд важных заявлений. В частности, глава региона высказался о кадровых успехах в медицинской сфере.

- Значительно продвинулась Калужская область в работе по привлечению медицинских работников. Нам удалось заполнить 200 рабочих мест. И это в ковидные годы, когда спрос на врачей колоссальный везде. Особенно в Москве, - сказал Владислав Шапша. - Медиков удалось привлечь благодаря программе «Земский доктор», доплатам и стимулирующим выплатам. Социальная поддержка помогла. По приоритетным направлениям эта работа будет продолжена. Важно также сформулировать предложения по предоставлению социального жилья. Тем врачам, которые приедут работать в Калужскую область. Мы многое сделали, чтобы оснастить наши больницы и поликлиники современным оборудованием. Но, сколько бы мы не строили в Калужской области медицинских учреждений, нужно помнить, что там, прежде всего, работают люди. Это огромное количество высококлассных специалистов. Но они все равно остаются людьми, которым нужно внимание и поддержка, любовь, в конце концов. Не все же выдерживают такой гонки. С одной стороны начальство давит врачей, требует результат. С другой стороны критикуют пациенты. Это очень тяжело. И при этом вокруг все болеют. Уважаемые руководители помните, что главное в управлении – это не мешать хорошим людям работать. Давайте помогать. Тогда все у нас получится.

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