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Ежедневно центр телемедицинских консультаций Калужской области принимал 10 тысяч звонков

Николай Егоров
Опубликовано: 22.02.2022 13:46 1 218
Ежедневно центр телемедицинских консультаций Калужской области принимал 10 тысяч звонков

Во вторник, 22 февраля, в Калуге состоялась коллегия министерства здравоохранения Калужской области.  

- За что нас критиковали? Конечно, за работу скорой помощи, - сказал по ее завершении губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Первым, с чем сталкивается пациент, когда он вызывает 03, а никто не приезжает. Это повергает в тяжелое состояние всех: больного и его близких. Мы сумели с этим справиться, грамотно организовали работу, пополнили количество бригад скорой помощи, поменяли автотранспорт, наладили маршрутизацию. Как результат – сегодня очень хорошие показатели по доезду к пациентам. А ведь в два раза увеличилось количество вызовов в пик пандемии. 

Также был создан центр телемедицинский консультаций, - продолжил Шапша. - По-разному можно к этому можно относиться. Но у нас ежедневно поступало 10 тысяч звонков. Столько врачей в Калужской области нет. Именно этот центр с грамотной организацией работы, ответственным отношением врачей смог снять остроту этих проблем. Открыты тысячи больничных, проведены десятки тысяч консультаций, и мы не создали того напора, который повалил бы любую систему здравоохранения, любую поликлинику. Этого не произошло в Калужской области.

Еще в это время смогли перевести систему здравоохранения на новую цифровую платформу, - сказал в заключение губернатор. - Наверное, Калужская область является одной из лучших в стране по результатам внедрения данных технологий.

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Николай Егоров
Опубликовано: 22.02.2022 13:46 1 218
Тэги: общество область здравоохранение шапша
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