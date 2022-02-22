Городской голова попросил жителей Калуги собрать гуманитарную помощь для Донбасса

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ во вторник, 22 февраля, призвал калужан собрать гуманитарную помощь для Донецкой и Луганской народных республик.

- Обстрелы на территории Донбасса пока не прекращаются, - сообщил Денисов. - Для защиты мирного населения организована эвакуация. Среди тех, кому нужна помощь, находятся женщины, старики, дети. Калужане не могут оставаться равнодушными к чужой беде. Помочь соотечественникам – наш долг. Дал поручение организовать в Калуге сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из-под огня жителей ДНР и ЛНР. Приглашаю калужан присоединиться. Время помогать, и помочь может каждый!

Дополнительную информацию о работе пунктов Денисов пообещал разместить в ближайшее время.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сегодня ратификацию соответствующего документа обсуждают в Госдуме и Совете Федерации.

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