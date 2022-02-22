В Калужской области режим повышенной готовности продлен до 30 апреля
В Калужской области до 30 апреля продлен режим повышенной готовности, действующий из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление правительства №125 во вторник, 22 февраля, подписал губернатор Владислав ШАПША.
Также глава региона с 22 февраля разрешил проведение массовых физкультурных, спортивных и культурных мероприятий на открытом воздухе.
Документ уже вступил в силу.
Полный текст постановления правительства Калужской области №125 от 22.02.2022:
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