В Калужской области 673 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 673 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель с 1 февраля. Общее количество заболевших выросло до 92 269, сообщили во вторник, 22 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1348.

Госпитализированы за сутки 85 человек.

Выздоровели еще 312 пациентов. Всего с болезнью справился 70 309 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 613 815 жителей Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 135 172 случая коронавируса. За весь период - 15 657 928. Госпитализированы за сутки – 17 294. Выписаны – 164 293, за весь период – 12 657 025. За последние сутки в стране от ковида умерли 796 человек, за все время – 347 031.

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