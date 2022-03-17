О клинике Orlovsky dental

Orlovsky Dental Center Правобережье – первая Авторская стоматология в Калуге, основанная в 2019 году под руководством Орловского Евгения Анатольевича, врача-стоматолога во втором поколении, автора красивых улыбок, способных полностью изменить жизнь своих пациентов.

Orlovsky Dental Center Правобережье заняла первое место и стала Стоматологией #1 Калуги и Калужской области по версии Prodoctorov 2020

Также наш центр в 2021 году получил статус “Референс-клиника” и официальный партнёр «Kavo Kerr»

«Kavo Kerr» — симбиоз двух крупнейших производителей премиального стоматологического оборудования и материалов. Присвоение статуса Референс-клиники KaVo подтверждает профессионализм сотрудников клиники, высокое качество услуг и использование современного оборудования и технологий в лечении. Всего по всей России таких клиник около 15-ти.

Мы сформировали сильнейшую команду, состоящую из высококвалифицированных докторов. Вместе мы создали условия, при которых наши пациенты получают доступ к лучшим мировым практикам на самом современном оборудовании, не выезжая для лечения за рубеж.

Мы понимаем, что наши пациенты доверяют нам самое ценное - своё здоровье, именно поэтому в клинике мы создали самые высокие стандарты диагностики, лечения, безопасности и сервиса.

Одним из ключевых особенностей нашего центра - это возможность решить все свои стоматологические проблемы в одном месте, а таже максимальный уклон на эстетику, сложное комплексное лечение и протезирование.

Вот что получают пациенты Orlovsky Dental Center Правобережье:

Стандарты лечения премиум класса

Для тех, кто требователен к качеству лечения и привык получать высший уровень

комфорта и сервиса.

Мы всегда рядом: “24/7”

К каждому нашему пациенту закрепляется персональный куратор лечения, который поможет перевести на “понятный язык” даже самый сложный комплексный план, составленный доктором, сопроводит весь путь лечения, и будет на связи с пациентом “24/7”

Лечение без боли и страха

Использование европейских анестетиков последнего поколения позволяет сделать стоматологическое лечение практически безболезненным.

Бескомпромиссная безопасность

Защита пациентов от перекрестной инфекции благодаря трехуровневой стерилизации по европейской программе «Анти-Спид» и «Анти-Гепатит».



Инновационные технологии и оборудование

Лечение под микроскопом с использованием первоклассного немецкого оборудования и материалов, что позволяет значительно повысить точность и качество всех манипуляций.

• Высокоточная 3D диагностика с Искусственным интеллектом

Искусственный интеллект позволит исключить человеческий фактор врача и не упустить ни одной патологии, а также недообследованность пациента и сделать 3D диагностику максимально полной, объективной, понятной и точной. Таким образом сводим практически к 0 вероятность недообследования или не полного обследования стоматологических проблем своих пациентов.

• Цифровой дизайн улыбки/Digital Smile Design

Имея Digital технологии сканирования PrimeScan и моделирования наши пациенты могут увидеть, как будет выглядеть их улыбка еще до начала обработки зубов и лечения. Таким образом мы создаем улыбки, которые подойдут именно вам.

Если же вы уже начали протезирование, самая передовая Digital технология сканирования Primescan в нашем центре, позволит отказаться от традиционных слепков и значительно повысит комфорт протезирования, особенно у пациентов с повышенным рвотным рефлексом

• Рассрочка без % и переплат

рассрочка без процентов и переплат до 12 месяцев.

• Скидки до 10%

Бонусная программа для наших пациентов позволяет получать скидки до 10% на большинство услуг клиники по бонусной карте.

• Расширенная гарантия до 10 лет*

Мы уверены в качестве материалов, оборудования и профессионализме наших докторов, именно поэтому мы увеличили гарантии до 10 лет*

Orlovsky Dental Center Правобережье за свои несколько лет уже получил более 5000 довольных пациентов, множество положительных отзывов и рекомендаций.

Также наш центр после получения статуса “Референс-клиник” в 2021г. стал официальной высокотехнологичной базой для проведения обучения врачей-стоматологов.

Ждем Вас в Orlovsky Dental Center Правобережье – Авторский центр стоматологии нового уровня в Калуге по адресу:

г. Калуга, ул. Фомушина, д. 13, с 8.00-21.00 ежедневно

Наши контакты:

+7 (4842) 27-77-62

+7 (910) 709-86-08

Наш сайт: www.orlovskydental.ru

Инстаграм: orlovskydental

Youtube channel: Orlovsky Dental Center

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!