Владислав Шапша обсудил перспективы «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

В понедельник, 21 февраля, в Ярославле прошла презентация стратегии развития автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» до 2024 года для управленческих команд субъектов Центрального федерального округа. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур НИЯЗМЕТОВ отметил, что за последние 10 лет инвестиционный климат практически во всех регионах Центральной России существенно улучшился.

- По поручению Президента Российской Федерации и решением полпреда Игоря Щеголева мы создали в ЦФО инвестиционный совет, - рассказал Ниязметов. - В него вошли представители регионов, бизнес-сообщества и коллеги из агентства стратегических инициатив. Наша практика совместной работы по инвестициям предполагает новые уникальные решения. Мы единственный из округов, кто сформировал инвестиционный проектный офис на базе Ассоциации регионов ЦФО. Эта практика получила одобрение Президента, и еще в 2020 году вошла в цифровую платформу «Смартека». И это не единственный наш совместный с агентством продукт.

Артур Ниязметов заявил о важности включения в стратегию АСИ направлений социальной и демографической тематики, являющихся составляющими общефедеральной повестки.

Генеральный директор АНО «АСИ» Светлана ЧУПШЕВА напомнила о наиболее значимых результатах, достигнутых при участии ведомства на международном и национальном уровне, а также проинформировала о стратегических приоритетах развития АНО до 2024 года. В их числе: национальная социальная инициатива, национальная кадровая инициатива, национальная экологическая инициатива и национальная технологическая инициатива. Глава АНО «АСИ» пригласила руководителей субъектов ЦФО активно взаимодействовать по всем обозначенным направлениям.

- Для нас очень важно, чтобы все эти инициативы были реализованы в российских регионах, - подчеркнула Светлана Чупшева.

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