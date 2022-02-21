В Калуге открыли памятную доску в честь основателя Поста №1 Владимира Милехина

В понедельник, 21 февраля, в Калуге открыли мемориальную доску в честь в честь основателя Поста №1, ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина нашего города Ивана Федоровича Милехина. Она расположена на фасаде школы №16 в Дорожном переулке.

21 февраля исполнилось 105 лет со дня рождения Милехина. С 2020 года школа №16 носит его имя.

В открытии мемориальной доски приняла участие дочь ветерана Людмила Милехина.

- Сегодня я испытываю волнение, уважение и гордость, - приводит ее слова городская управа. - Уважение к школе, к ее директору и учителям. Гордость к своему отцу, который один из миллионов людей, защищавших наше Отечество. Огромное спасибо и вам ребята, вы юное поколение, достойные сыны Отечества.

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