Шапша поддержал признание Путиным Луганской и Донецкой народных республик

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША поддержал признание Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующая публикация появилась на его страницах в соцсетях поздно вечером в понедельник, 21 февраля.

- Президент России Владимир Путин подписал указ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Историческое, принципиальное решение, однозначно указывающее на приоритеты России в защите своих национальных интересов и безопасности наших людей, - написал Шапша. - Поддерживаю главу государства.

Вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР 22 февраля рассмотрит Совет Федерации.

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