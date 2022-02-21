Главные новости в Калужской области 21 февраля: открытие школ и помощь Донбассу
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 21 февраля.
В Калужской области заболеваемость у детей резко снизилась во время каникул. Школы вновь начали работать 21 февраля.
Калужская область откроет три пункта временного размещения беженцев с Донбасса.
В Калужской области «Лыжня России» состоится 26 февраля.
В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 15,3%.
В Калужской области вынесен приговор участникам банды телефонных мошенников.
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