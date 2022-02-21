Главные новости в Калужской области 21 февраля: открытие школ и помощь Донбассу

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 21 февраля.

В Калужской области заболеваемость у детей резко снизилась во время каникул. Школы вновь начали работать 21 февраля.

Калужская область откроет три пункта временного размещения беженцев с Донбасса.

В Калужской области «Лыжня России» состоится 26 февраля.

В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 15,3%.

В Калужской области вынесен приговор участникам банды телефонных мошенников.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!