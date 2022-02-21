В Калужской области за год налоговые поступления выросли на 24,3%

В Калужской области за 2021 год заметно выросли налоговые поступления. Об этом в понедельник, 21 февраля, шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава ШАПШИ с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области Андреем ЛАМАКИНЫМ.

В 2021 году в консолидированный бюджет Российской Федерации по доходам, администрируемым территориальными налоговыми органами Калужской области, поступило 148 миллиардов 148 миллионов рублей. Это на 24,3% больше, чем в 2020 году.

В консолидированный бюджет Калужской области обеспечено поступление в сумме 71 миллиарда 55 миллионов рублей с темпом роста 115,8%. От крупнейших и основных налогоплательщиков региона в 2021 году в консолидированный бюджет области поступило 40 миллиардов 610 миллионов, их доля в налоговых платежах региона составила 57,2%.

Владислав Шапша обсудил с Андреем Ламакиным основные показатели динамики и структуры налоговых поступлений в областной бюджет. Отмечалось, что экономика региона в целом преодолела трудности, которые были связаны с пандемией.

Ранее мы рассказывали, что с 1 июля 2022 года в Калужской области начнет действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН).

Такая система налогообложения будет доступна для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий со штатом до пяти сотрудников и годовым доходом до 60 миллионов рублей. По сравнению с обычной «упрощенкой» ставки в АУСН выше - 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов вместо 6% и 15% соответственно. При этом предполагается освобождение от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

Также предпринимателей освободят от обязанности подавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды. ФНС сама начислит налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам в уполномоченных банках. На банки бизнес сможет переложить исчисление и уплату сумм НДФЛ с доходов работников.

При этом применять АУСН не смогут предприниматели, применяющие другие налоговые режимы, иностранные компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, микрофинансовые организации, ломбарды, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, а также предприниматели, использующие механизм единого налогового платежа.

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