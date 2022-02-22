22 февраля в Калугу прибыл новый губернатор Павел Каверин

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 22 февраля.

1811 - в Калужскую губернию прибыл Павел Никитич Каверин, «а в отправлении должности Гражданского губернатора вступил 23 числа сего февраля» (ГАКО, ф.54,оп.1, д.550). Пробыл на данной должности до 29.02.1816 г. Годы его правления пришлись на период Отечественной войны 1812 г. и последующее восстановление разрушенных городов и селений. Калуга и Калужская губерния в силу своего географического и стратегического положения, стали центром сосредоточения запасов армии. Комитетом продовольствия, приема и вооружения людей, организацией пограничных кордонов руководил сам губернатор. В письмах от 28 августа и 19 октября 1812 г. фельдмаршал М.И.Кутузов благодарил П.Н.Каверина «за охранение границ Калужской губернии и сохранение порядка…». Император Александр 1 возложил на калужского губернатора «по особенному к нему доверию… раздачу денег разоренным жителям…». Последние годы жизни Павел Никитич прожил в Кременецком уезде Волынской губернии, где скончался на 91-м году жизни.

1885 – родился Дмитрий Иванович Архангельский (1885 – 1980), будущий художник, педагог. С 1934 по 1941 год работал в детской школе-колонии «Бодрая жизнь», которую основал известный ученый-педагог Станислав Теофилович Шацкий (1878 – 1934).

1967 - МАРШАЛ ЖУКОВ В ОБНИНСКЕ

В канун Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота в Обнинском Доме культуры с большой речью выступил Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, приглашенный учеными города. Георгий Константинович подробно рассказал о начальном периоде Великой Отечественной войны, ответил на вопросы. (Обнинская газета "Вперед").

1986 – открыт историко-краеведческий музей в городе Кондрове Дзержинского района.

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