Калужская область откроет три пункта временного размещения беженцев с Донбасса

Как мы уже рассказывали, Калужская область готовится принять первых беженцев с Донбасса.

- Для начала открываем три пункта временного размещения на базе детских оздоровительных лагерей и санаториев. Дальше - по необходимости, - сообщил в понедельник, 21 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Проживание, питание, медпомощь. Это основное. Важно: тесты, безопасность при перевозке, общественный порядок. Работает консультационный центр.

Ранее 21 февраля в Калуге с участием губернатора состоялось первое заседание оперативного штаба по организации помощи людям, вынужденно покинувшим территорию юго-востока Украины и прибывшим к нам.

Начальник Главного управления МЧС по Калужской области Владислав БЛЕСНОВ сообщил, что на территорию России уже приехало около 61 тысячи жителей Донбасса. Их принимают 15 российских регионов. До Калужской области организованные группы пока не добрались.

Помощь вынужденным переселенцам готовы оказать учреждения социальной защиты населения, подведомственные министерству труда и социальной защиты, а также некоммерческие организации.

Детей беженцев планируют устроить в школы и сады.



На заседании штаба губернатор Владислав Шапша отметил, что из-за обострившейся на юго-востоке Украины ситуации свои дома могут покинуть сотни тысяч жителей Донбасса.

- Мы не можем оставаться в стороне, когда женщины, дети, пожилые люди находятся в опасности, - подчеркнул губернатор. - Наша область выразила готовность принять людей, эвакуированных из зоны боевых действий.

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