В Калужской области количество разводов превысило число свадеб

В январе 2022 года в Калужской области зарегистрировано 316 браков и 389 разводов. Такую статистику в понедельник, 21 февраля, опубликовало региональное управление ЗАГС.

Умерли за месяц 1525 калужан, родились 703 ребенка.

Также за январь 45 калужан обратились в загс, чтобы поменять имя.

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